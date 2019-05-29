مرشح الهلال بدر الحماد: شعاري ” سنركّع آسيا ” وسنبني ملعب خاص للفريق

نواف السالم(صدى):

أعلن بدر الحماد المرشح لرئاسة نادي الهلال، اليوم الخميس، عن رصد 500 مليون ريال في ميزانية النادي.

وأشار ” الحماد ” ، إلى دخول العنصر النسائي في مجلس إدارته في حال رئاسته لـ الهلال، مؤكدًا أنه سيتم بناء ملعب خاص للفريق يتسع الى 30 ألف متفرج في الرياض.

وأكد أن هدفه هو الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، وكذلك البحث عن عقود رعايه بقيمة 200 مليون ريال سنوياً.

وأوضح أن إدارة النادي المكلفة برئاسة عبدالله الجربوع رفضت كشف ميزانية النادي الحالية وقدمت لي الخطوط العريضة.

ولفت إلى أنه تم فتح المفاوضات مع مدربين ولاعبين أجانب، كاشفًا عن شعاره وهو ” سنركّع آسيا ” .

وأنهى الهلال موسمه في المركز الثاني من دوري المحترفين 2019، ليضمن مقعدًا في دوري الأبطال السنة المقبلة، فيما خرج من نصف نهائي كأس الملك، وكذلك وصل إلى نهائي البطولة العربية، وحاليًا صعد إلى الدور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019 إذ يسعى للفوز بالبطولة حتى لا يخرج من الموسم دون ألقاب.