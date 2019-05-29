أم ترمي ابنتيها في بئر عميقة لعدم إنجابها ولد

أميرة خالد(صدى):

أقدم زوجان على قتل طفلتيهما، اللتين قدمتا إلى الحياة بعكس ما كان يرغب الأب، الذي كان ينتظر ولادة طفل ذكر.

ودفع الزوج زوجته إلى الحمل والإنجاب في سنتين متتاليتين، أملا في إنجاب ذكر في المرة الثانية، بعد أن رزق بطفلة في المرة الأولى، إلا أنه قد رزق بمولودة أنثى.

وأقدمت على رمي صغيرتيها في بئر ماء عميق، يقع في الفناء الخلفي للبيت، حيث مع ولادة الطفلة الثانية، بدأ الرجل بالضغط على الزوجة ومضايقتها ولومها على ما حصل، لتدخل في حالة من “الاضطراب النفسي” وترمي الطفلتين في البئر، في 12 مايو الجاري.