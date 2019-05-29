أم ترمي ابنتيها في بئر عميقة لعدم إنجابها ولد
أقدم زوجان على قتل طفلتيهما، اللتين قدمتا إلى الحياة بعكس ما كان يرغب الأب، الذي كان ينتظر ولادة طفل ذكر.
ودفع الزوج زوجته إلى الحمل والإنجاب في سنتين متتاليتين، أملا في إنجاب ذكر في المرة الثانية، بعد أن رزق بطفلة في المرة الأولى، إلا أنه قد رزق بمولودة أنثى.
وأقدمت على رمي صغيرتيها في بئر ماء عميق، يقع في الفناء الخلفي للبيت، حيث مع ولادة الطفلة الثانية، بدأ الرجل بالضغط على الزوجة ومضايقتها ولومها على ما حصل، لتدخل في حالة من “الاضطراب النفسي” وترمي الطفلتين في البئر، في 12 مايو الجاري.
ماغط[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يلعنه عندي 3 بنات والله ان ودي افتدي الوحده منهم بروحي .؟
أبو محمد[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 19 دقيقة
ماغط.. هنيئا لك ..وربي يحفظهم لك بحفظه .. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار) . للرجل والمراءة سواء فهنيئا لك
غندورة[ عدد التعليقات: 12425 ] نشر منذ 22 دقيقة
غلطانة ليششش ماتسمعين كلام (رجلس) وتخلفين له صبي؟
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كنت أظن (الجاهلية) أنتهت ولكن ظني طلع في غيرمحله.
(وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)
يامتخلف كيف ماتعجبك البنت وأنت متزوج بنت؟
يعني أبفهم كيف تفكر؟ الولد والبنت غثاهم واحد.. مدري لوأنت من النوع المتخلف اللي يبغي الولد علشان ع قولهم يحمل أسمك..😂من زينك وزين إسمك.. والله لوإنك من العشرة المبشرين بالجنة..ترى حتى البنت تحمل إسمك ولاماحد قال لك؟.. وخير إذا حمل أسمك بيدخلك الجنة مثلاً من غيرحساب؟