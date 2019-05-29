” البروتين ” خطر يهدد الفتيات في عيد الفطر 2019.. أضرار متعددة

أميرة خالد(صدى):

يزداد زحام الفتيات على صالونات التجميل مع اقتراب عيد الفطر 2019، خاصة للحصول على شعر مثالي أثناء الاحتفال بهذه المناسبة المباركة.

وتلجأ الفتيات إلى استخدام البروتين لفرد الشعر للحصول على شعر مثالي مثل النجمات في عيد الفطر 2019، دون معرفة مدى أضرار هذا المنتج على الشعر.

البروتين له العديد من الأضرار على بوصيلة الشعر، فعند استخدامه للفرد يتم تطبيقه على الشعر بعد تقسيمه ثم تركه لفترة زمنية مع استعمال المجفف على الشعر قبل غسل المنتج، ما ينتج عنه العديد من الأضرار، مثل:

– طفح جلدي

أدوات الفرد الشعر والتي يأتي على مقدمها البروتين تحتوي على مادة كيميائية تسمى ” فورمالديهايد ” أو ” فورمالين ” والتي يمكن أن تسبب طفحًا جلديًا عندما تلامس فروة الرأس والرقبة.

– مشاكل في الجهاز التنفسي

الأدخنة الصاعدة من استخدام المجفف على هذه المادة الكيميائية، تتسبب في تهيج الأنف والحلق والرئتين، ما يؤدي إلى مشاكل في التنفس وصداع وحرقة العينين.

– تلف الشعر

لا تكتفي معظم الفتيات بعمل البروتين لمرة واحدة، فالاستخدام المتكرر له يؤدي إلى ضعف بصيلاته، ما يقلل من قدرته على النمو وتساقطه وتلفه.

– يسبب السرطان

يسبب التعرض بشكل منتظم إلى أبخرة الفورمالين، قد يؤدي إلى الإصابة بأنواع مختلفة من مرض السرطان، مثل ” سرطان الدم، وسرطان المخ “، إذ تستخدم هذه المادة في الحفاظ على الجثث.