رسميًا.. الهلال خارج البطولة العربية وجاري تحديد البدائل

ماجد محمد(صدى):

قرر نادي الهلال عدم خوض النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية الأبطال في الموسم المقبل.

وجاء قرار الهلال بعدم المشاركة في البطولة على خلفية حالة الإجهاد التي يتعرض لها الفريق، نظرا لارتباطه ببطولات الاتحاد السعودي ودوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تستضيف المغرب النسخة المقبلة من البطولة العربية، التي لم يحدد موعد انطلاقها بعد.

ومن المنتظر أن يختار اتحاد الكرة الفريقين اللذان سيمثلان الكرة السعودية في البطولة العربية في النسخة المقبلة خلال الأيام القادمة.