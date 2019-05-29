رسميًا.. الهلال خارج البطولة العربية وجاري تحديد البدائل
قرر نادي الهلال عدم خوض النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية الأبطال في الموسم المقبل.
وجاء قرار الهلال بعدم المشاركة في البطولة على خلفية حالة الإجهاد التي يتعرض لها الفريق، نظرا لارتباطه ببطولات الاتحاد السعودي ودوري أبطال آسيا.
ومن المقرر أن تستضيف المغرب النسخة المقبلة من البطولة العربية، التي لم يحدد موعد انطلاقها بعد.
ومن المنتظر أن يختار اتحاد الكرة الفريقين اللذان سيمثلان الكرة السعودية في البطولة العربية في النسخة المقبلة خلال الأيام القادمة.
ناصر[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 32 دقيقة
خلاص الطواقي نفسيه
زائر[ عدد التعليقات: 3268 ] نشر منذ 8 دقائق
خلي القواطي يلعبون بطولة بدون ما يشغلون نفسهم بالهلال ههههههههه
ترى هناك تدخل من العابث عشان يرجع الهلال للبطولة وان البطولة راح تخسر الهلال