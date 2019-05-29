مستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعي تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعي KAAUH التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض وظيفة تقنية لحملة شهادة البكالوريوس أو الماجستير وذلك للعمل في المستشفى في مدينة الرياض.

وذلك تحت مسمى وظيفي مهندس نظم أول، أن يكون المتقدمين من حملة الجنسية بشرط أن يكون المتقدمين من حملة شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات، مع الخبرة التي لا تقل عن 4 أعوام.

و أن يكونوا حاملين لشهادة الماجستير في علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات مع الخبرة التي لا تقل عن عامين.

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