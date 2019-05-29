بالصور.. صحة مكة: العيادات المتنقلة تنتشر في جبل الكعبة

نايف السالم(صدى):

تكثف صحة منطقة مكة المكرمة، عدد العيادات المتنقلة المتواجدة في الحرم المكي، لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

وأكدت ” صحة مكة المكرمة ” في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن العيادات المتنقلة تتواجد في جبل الكعبة؛ لسهولة الوصول لجموع المعتمرين بالمنطقة المركزية.

كما أشارت إلى حرصها الدائم على تقديم الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية بالشكل الأمثل وعلى أكمل وجه، ناشرة مجموعة من الصور أثناء خدمة المعتمرين وتقديم الخدمات الصحية لهم.