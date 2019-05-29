التقاعد تكشف عن مواعيد عملها في عيد الفطر المبارك

علي القحطاني(صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، إنها ستكون مستمرة في العمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك 2019.

وقالت المؤسسة إنه تم تكليف مركز الاتصال لديها بالعمل خلال هذه الفترة؛ لاستقبال المكالمات والرد على استفسارات عملاء المؤسسة الواردة خلال فترة الإجازة على الهاتف المجاني 800124889.

وأوضحت أنه من المقرر أن يبدأ عمل مركز الاتصال خلال إجازة العيد في شهر رمضان من 10 صباحاً وحتى 4.30 عصراً، والجمعة من 1 بعد الظهر وحتى 6 مساءً، أما في شهر شوال فسيبدأ عمل المركز ثاني أيام العيد من الساعة 9 صباحاً وحتى 3.30 عصراً، عدا يوم الجمعة: من 1 بعد الظهر وحتى 6 مساءً.

وأكدت على أنه يمكن لجميع المتقاعدين والمشتركين المسجلين على موقع المؤسسة الإلكتروني متابعة معاملاتهم عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة، كذلك يمكن لمستخدمي الأجهزة الذكية الاستفادة من خدمات التقاعد الإلكترونية من خلال تحميل تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد.