بالفيديو.. مجهول يضرم النار في نفسه أمام البيت الأبيض

واشنطن(صدى):

أقدم شخص على إضرام النار في جسده، بالقرب من مقر الرئاسة الأمريكية بواشنطن.

وقالت الخدمة السرية، وهي وكالة حكومية تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، إن الحادث وقع في قرابة الساعة 12:20 (بالتوقيت المحلي).

وأضافت أن شخصًا أضرم النار في جسده داخل حديقة ” إليبس ” الواقعة جنوبي سور البيت الأبيض وهي تتبع للحديقة الرئاسية.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن خدمة الحدائق والشرطة سارعة لإخماد النار وإسعاف الشخص.