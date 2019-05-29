هيئة السوق المالية توفر وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية عن وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء لذوي الخبرة العالية، للعمل بالهيئة بإدارة الإشراف على مؤسسات البنية التحتية للسوق بمدينة الرياض، بمسمى (مُستشار).

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية (إدارة أعمال، إدارة مالية، المحاسبة) أو ما يعادلها أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة.

وخبرة 23 سنوات لدرجة البكالوريوس أو 17 سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال (بورصة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالي ومركز مقاصة الأوراق المالية)، المراجعة، إدارة المخاطر، أو مناصب في مؤسسات البنية التحتية للسوق المالية أو ما يعادلها.

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