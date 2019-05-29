شركة الإتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن وظائف إدارية وهندسية لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وتضمنت الوظائف : مدير قسم التطوير وتصميم ذكاء الأعمال (BI Design & Development Section Manager)- مدير قسم تطوير منصة مستودع بيانات المؤسسة (EDW Platform Development Section Manager).

ومدير قسم خدمات تعاون الشركات (Corporate Collaboration Services Section Manager).- مدير هندسة الأعمال (Business Architecture Director).، مهندس عمليات الشبكات (Network Operations Engineer).

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