برونو أوفيني: قميص النصر في قلبي إلى الأبد

ماجد محمد(صدى):

ودّع البرازيلي برونو أوفيني، جماهير نادي النصر، كاشفًا عن عدم استمراره في الفريق خلال الموسم القادم.

وقال أوفيني في رسالته لجماهير النصر: ” ليس من السهل أن نقول وداعًا، ولكني أريد فقط أن أقول شكراً للجميع في النصر. كانت هناك ثلاث سنوات رائعة معًا، ولم يتبق الكثير من الشغف في هذا المجال. حاولت دائمًا أن أبذل قصارى جهدي عندما ارتديت هذا القميص. لأنه في قلبي إلى الأبد ” .

كما وجهت جماهير نادي النصر، رسائل الوداع للاعب البرازيلي برونو أوفيني، الذي رحل لقضاء إجازته عقب انتهاء الموسم المنقضي بتتويج العالمي بطلًا لدوري المحترفين، حيث انتهى تعاقده مع النادي ولم يجدد اللاعب تعاقده قبل سفره .

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