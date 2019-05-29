تعديلات جديدة على خريطة حفلات عيد الفطر 2019 في المملكة

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن تعديلات جديدة في خريطة حفلات عيد الفطر 2019 في المملكة، والتي تضمنت إلغاء حفلاء وتعديلات في المواعيد والأماكن.

وأعلنت ” روتانا ” إلغاء 3 حفلات من بين 10 ضمن حفلات عيد الفطر 2019 في المملكة، منهم إحدى حفلات الفنان محمد عبده، فكان من المقرر أن يُحيي حفلين في الرياض يومي 6 و7 يونيو ليتم إلغاء الحفل الثاني.

وأَضافت أنه تم إلغاء حفل راشد الماجد وداليا مبارك، الذي كان من القرر إقامته في الرياض يوم 8 يونيو، كما تم إلغاء حفل عبادي بجوهر وأصيل أبو بكر المقرر إقامته في الإحساء يوم 8 يونيو أيضًا.

مع وجود تعديلات على المواعيد والأماكن المستقبلة لهذه الحفلات.

وعن التعديلات في المواعيد والأماكن، أوضحت الشركة أنه تم اقتصار مواعيد حفلات عيد الفطر 2019 بالمملكة على يومين فقط وهما 5 و6 يونيو المقبل، بدلًا من 4 أيام تبدأ من 5 وتستمر حتى 8 يونيو.

خريطة حفلات عيد الفطر 2019 في المملكة

– يوم 5 يونيو:

يشهد هذا اليوم إقامة 3 حفلات، إذ يفتتح المطرب رابح صقر والفنانة المصرية أنغام الحفلات، من خلال حفلهم على مسرح مركز الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض.

وتُحيي الفنانة السورية اصالة والإماراتي حسين الجسمي، الحفل الثاني في مركز أرض المعارض بالخبر في الدمام، بينما الحفل الثالث سيقوم بإحياؤه مخاوي الليل خالد عبدالرحمن والفنان رامي عبدالله في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك فهد الرياضية.

– يوم 6 يونيو:

يتم إحياء هذا اليوم من خلال 4 حفلات، الأول للفنان محمد عبده في ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، والثاني في الدمام لكل من الفنان المصري محمد حماقي ووليد الشامي.

كما يشهد الحفل الثالث حضور حاتم العراقي وجابر الكاسر في الطائف، وتختتم خريطة الحفلات الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مع سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في ختام الحفلات.