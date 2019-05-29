الخدمة المدنية: نقدم كامل الدعم للمتقدمين على الوظائف التعليمية حتى النهاية

عادل الحربي(صدى):

شدَّدت وزارة الخدمة المدنية، على دعمها للمتقدمين على الوظائف التعليمية، وذلك بالتزامن مع تمديد فترة التقديم حتى الـ27 من شهر رمضان الجاري.

وأعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الساعة الرابعة عصرًا من يوم السبت القادم الموافق 27 رمضان ١٤٤٠ هـ.

يشار إلى أن وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية كانت قد أعلنت عن توافر 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقًا للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440هـ – 1441هـ.

يذكر أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني هنـــــــا .

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