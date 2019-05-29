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  3. مسن يقدم نصيحة للمدخنين من فراشه بعد إصابته بسرطان الرئة

مسن يقدم نصيحة للمدخنين من فراشه بعد إصابته بسرطان الرئة




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 74876 ] نشر منذ 9 ساعات

الله يشفيه ، ويحمينا ويحمي المسلمين من كل شر ومسبباته ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 2229 ] نشر منذ 34 دقيقة

الحمد لله والشكر لله الكريم على نعمة الصحة والعافية
الله يشافيه ويعافيه ويشفي جميع مرضى المسلمين.

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