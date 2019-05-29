رقصة تنهي مسيرة ” راموس ” مع ناديه البيروفي

ماجد محمد(صدى):

رفض نادي مليغار، تمديد إعارة مدافع النصر كرستيان راموس بعد انتهاء فترته المحددة خلال الموسم الحالي؛ بسبب رقصة.

وأكدت وسائل إعلام بيروفية، أن قرار النادي بعدم تمديد إعارة كرستيان راموس جاء بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يرقص بعد هزيمة ناديه.

وانهزم مليغار أمام الفريق الإكوادوري يو كاتوليكا دي إكوادور هزيمة ساحقة، في بطولة كأس سود أمريكانا، إذ انتهت المباراة بنتيجة 6-0، ليظهر بعدها راموس بعدها في مقطه فيديو وهو يرقص.

وأوضحت بعض المصادر، أن نادي النصر أبلغ اللاعب بالبحث عن فريق آخر ينضم له بعد نهاية فترة إعارته.