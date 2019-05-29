اتحاد النقل الجوي: لا يمكن عودة طائرة بوينج ماكس 737 للخدمة حاليًا

وكالات(صدى):

كشفت اتحاد النقل الجوي الدولي، عن عدم إمكانية عودة طائرة بوينج ماكس 737 للخدمة خلال الأشهر المقبلة.

يذكر أنه تم تعليق استخدام الطائرة، بعد وقوع حادثين للطائرة في إندونيسيا وإثيوبيا، إذ قال المدير التنفيذي لاتحاد النقل الجوي ألكسندر دي جونياك: إنه أمام الطائرة ماكس 737 ما لا يقل عن 10 إلى 12 أسبوعًا للعودة للخدمة.

وأضاف: نحن نعدّ لعقد اجتماع بين الجهات المنظمة والشركة المصنعة للطائرة والجهات المشغلة لتقييم الموقف.. لكن أمر عودة الطائرة للعمل ليس في أيدينا، إنما في أيدي الجهات المنظمة.