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حقيقة إصدار قرار التجنيد الإجباري في المملكة

حقيقة إصدار قرار التجنيد الإجباري في المملكة
نايف السالم(صدى):

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم الأربعاء، حقيقة الأنباء المتداولة حول إصدار قرار التجنيد الإجباري في المملكة، لتفرضه على مواطنيها.

وأكدت الهيئة، أن قرار التجنيد الإجباري في المملكة غير صحيح، وجميع هذه الأنباء شائعات لا أساس لها من الصحة.

كما أشارت إلى أن هذا الخبر المزيف مصدره إحدى المواقع المزيفة التي لا تهتم بالتأكد من حقيقة الخبر قبل نشره، والتي تدار من إحدى الدول المجاورة التي سبق وتم التحذير منها.

وانتشرت خلال الفترة الأخيرة خبر حول إصدار قرار التجنيد الإجباري في الممكلة، وهو ما تناقلته مختلف الصحف ووسائل الإعلام.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 1 ساعة

للأمانة ما رأيت شعب يحب بلده ويبغى يحميه مثل السعوديين
ولا لقيت شعب محتفي بقيادته وملتف عليها مثل السعوديين
الواحد من شبته ولو فيه مافيه من لعب وهياط وسردحة ووو لكن عند الوطن فهم الرجال
ولا أدل من ذلك من الشباب اللي وهبوا ارواحهم فدى للوطن في الحد الجنوبي
فهنيئا للوطن شعبه وهنيئا للشعب وطنهم

[ عدد التعليقات: 2084 ] نشر منذ 28 دقيقة

لم يصدر ليه ؟؟

[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 19 دقيقة

ياليت ماكان اشاعه وكان حقيقه وحيكون احلى خبر ويتمناه الشباب السعودي انه يتطبق في اقرب وقت

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