رئيس الوزراء القطري في قمة مكة.. غدًا
تقرر أن يحضر القمة الخليجية الطارئة في مكة، رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني.
ووفقًا لوكالة ” رويترز ” للأنباء فإن رئيس الوزراء القطري سيحضر القمة ممثلًا عن دولته، ليصبح أرفع مسؤول قطري يزور المملكة منذ المقاطعة العربية.
ومن المنتظر أن تبحث القمة الطارئة التي ستعقد في مكة غدا الخميس التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات وضربات بطائرات مسيرة على محطات لضخ النفط في المملكة.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74883 ] نشر منذ 20 ساعة
وليش ماجا الطرثوث ، يتيم المجد ..؟؟؟
.. والا ماله وجه يواجه الرجال ويبدي مابنفسه …؟؟
دور على اسمي[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 16 ساعة
الله يصلح شأن المسلمين