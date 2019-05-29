فهد الخضيري يوضح : إلتصاق غلاف نواة التمر بالامعاء غير صحيح

علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور فهد الخضيري، اليوم الأربعاء، حقيقة الضرر الذي يسببه غلاف نواة التمر ويفصل بين النواة ولب التمر .

وقال ” الخضيري ” في تغريدة: ” هناك مقطع يزعم خطورة وضرر الغشاء الخفيف الذي يغلًف نواة التمر ويفصل بين النواة ولب التمر وانه يلتصق بالامعاء”.

وتابع : ” هذا الكلام غلط غير صحيح وغير علمي، بل بالعكس يعتبر هذا الغشاء مفيد وصحي ويجمع بين الالياف الففيدة وبعض المعادن المفيدة والصحية ويمكن هضمه بسهولة كما تهضم الالياف الاخرى “.