فهد الخضيري يوضح : إلتصاق غلاف نواة التمر بالامعاء غير صحيح
أوضح الدكتور فهد الخضيري، اليوم الأربعاء، حقيقة الضرر الذي يسببه غلاف نواة التمر ويفصل بين النواة ولب التمر .
وقال ” الخضيري ” في تغريدة: ” هناك مقطع يزعم خطورة وضرر الغشاء الخفيف الذي يغلًف نواة التمر ويفصل بين النواة ولب التمر وانه يلتصق بالامعاء”.
وتابع : ” هذا الكلام غلط غير صحيح وغير علمي، بل بالعكس يعتبر هذا الغشاء مفيد وصحي ويجمع بين الالياف الففيدة وبعض المعادن المفيدة والصحية ويمكن هضمه بسهولة كما تهضم الالياف الاخرى “.
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