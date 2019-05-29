بالفيديو.. أسهل طريقة لتطبيق الكونتورينغ بشكل احترافي

أميرة خالد(صدى):

حظى الكونتورينغ على اهتمام كبير جدًا من قبل الفتيات خلال الفترة الأخيرة، فهو يعد آخر الصيحات في عالم المكياج والجمال التي تساهم في نحت الوجه بشكل احترافي.

وتسعى الكثير من الفتيات إلى استخدام الكونتورينغ لنحت وجوههن وإعادة رسم ملامحه بشكل متناسق يُبرز جمال الوجه، ولكن تفشل الكثيرات في هذا الأمر.

ومن جانبها، سهلت خبيرة التجميل هدى قطان أمر استخدام الكونتورينغ على الفتيات، معلنة عن أسهل طريقة لنحت الوجه بالكنتورينغ بطريقة احترافية وبدون وقت كبير.

وأوضحت هدى قطان في مقطع فيديو لها، طريقة تطبيق الكونتورينخ باستخدام الشريط اللاصق، إذا وضعت هذا الشريط على الأماكن المراد تحديدها ” الأنف، الخدود، والجبين ” ، مع ترك مسافات فاصلة بين قطع الشريط والتي يوضع خلالها الكونتورينغ.

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