الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الصحية والوظائف الإدارية للمرتبة العاشرة فما دون (59 وظيفة) للرجال والنساء، للعمل في المقر الرئيس بالرياض.

وتضمنت شروط التقديم: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين على الوظائف الصحية، ألا يقل معدل المتقدم عن (جيد) لآخر مؤهل، إجادة استخدام الحاسب الآلي .

بالإضافة إلى اجتياز الاختبار و المقابلة الشخصية، التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، يمنع التقديم على أكثر من وظيفة، وفي حال حصول ذلك يتم استبعاد المتقدم تلقائيًا.

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