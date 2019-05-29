الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الصحية والوظائف الإدارية للمرتبة العاشرة فما دون (59 وظيفة) للرجال والنساء، للعمل في المقر الرئيس بالرياض.
وتضمنت شروط التقديم: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين على الوظائف الصحية، ألا يقل معدل المتقدم عن (جيد) لآخر مؤهل، إجادة استخدام الحاسب الآلي .
بالإضافة إلى اجتياز الاختبار و المقابلة الشخصية، التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، يمنع التقديم على أكثر من وظيفة، وفي حال حصول ذلك يتم استبعاد المتقدم تلقائيًا.
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