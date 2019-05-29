بالفيديو.. إجراء أول عقد قران عن طريق أبشر بالبصمة

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، إجراء أول عقد قران عن طريق أبشر (بالبصمة)، بعدما أطلقتها وزارة العدل بأيام.

والعقد الإلكتروني للزواج هو خدمة مقدمة من وزارة العدل تتيح إتمام جميع إجراءات عقد الزواج الكترونيا، حيث أطلقت الوزارة الخدمة الإلكترونية مع بعض المأذونين في مدينة الرياض، مع الاستمرار في تقديم الخدمة باستخدام الورق في المدن الأخرى، إلى حين تعميم الخدمة الإلكترونية في أنحاء المملكة كافة.

وكشفت وزارة العدل، عن 5 تحديثات غير مسبوقة ستغير مراحل عقد الزواج في المملكة، تبدأ بالتسجيل الإلكتروني المسبق لبيانات الزوجين والمهر والشروط والشهود والولي، والاستغناء عن القلم ودفتر الضبط الأخضر التقليدي، وتنتهي بتوثيق المأذون لعقد الزواج إلكترونية قبل تصديقه رقميا من المحكمة، دون مراجعتها، وكذلك توفير الوصول إلى العقد الإلكتروني للزواج في أي وقت ومكان، والاستغناء عن الوثيقة التقليدية.

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