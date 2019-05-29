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  3. زوج لـ ” المطلق ” : زوجتي تمسح وجهي بالمناديل المعطرة وتقبلني في نهار رمضان

زوج لـ ” المطلق ” : زوجتي تمسح وجهي بالمناديل المعطرة وتقبلني في نهار رمضان

زوج لـ ” المطلق ” : زوجتي تمسح وجهي بالمناديل المعطرة وتقبلني في نهار رمضان
نايف السالم(صدى):

أجرى مواطن مداخلة هاتفية في برنامج ” فتاوى رمضان ” الكذاع على إذاعة القرآن الكريم مع خالد الميح وفيصل العتيبي، ليوجه سؤالًا إلى يسأل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ “عبدالله المطلق.

وقال الرجل في سؤاله : زوجتي تستقبلني بعد العمل في نهار رمضان لتمسح وجهي بمناديل معطرة، ومن ثم ” تقبلني “.

ورد المطلق على الرجل مطالبه بأن لا يطلع في الإذاعة ليقول مثل هذا الشيء حتى لا يتعرض للحسد، مضيفًا : ” بالجنة بالجنة “.

 


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههه هنياله

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة

…………….

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 54 دقيقة

ليش ما تنظف وجهك بنفسك قبل تبوسك؟ ولا كل شي عليها المسكينه حتى أنها تعقيم مكان القبله اللهم لا حسد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 51 دقيقة

يا أخي احلق ذقنك علشان تعرف تبوسك حتى لا تشم شيئ قد يكون عالقاً بها

[ عدد التعليقات: 12420 ] نشر منذ 47 دقيقة

الأخ السائل خيراً رأيت وشراً كفيت،، حاول ماتنام بعدالأكل مباشرة علشان ماتكثر أحلامك😂
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معروف (الهدف) من وراء هالأسئلة.

[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 24 دقيقة

اقووووول بلا حسد بلا بكش
هذا صعلووووك مامعه الا الكذب لامتزوج ولا شيء
الاخ خياله واسع يتهى له لو تصير له زوجه وتعامله كذا ..
>> اقول : عش احلاااامك تراها افضل من الواقع ..
ههههههههههه

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