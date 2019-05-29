زوج لـ ” المطلق ” : زوجتي تمسح وجهي بالمناديل المعطرة وتقبلني في نهار رمضان

نايف السالم(صدى):

أجرى مواطن مداخلة هاتفية في برنامج ” فتاوى رمضان ” الكذاع على إذاعة القرآن الكريم مع خالد الميح وفيصل العتيبي، ليوجه سؤالًا إلى يسأل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ “عبدالله المطلق.

وقال الرجل في سؤاله : زوجتي تستقبلني بعد العمل في نهار رمضان لتمسح وجهي بمناديل معطرة، ومن ثم ” تقبلني “.

ورد المطلق على الرجل مطالبه بأن لا يطلع في الإذاعة ليقول مثل هذا الشيء حتى لا يتعرض للحسد، مضيفًا : ” بالجنة بالجنة “.