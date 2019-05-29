زوج لـ ” المطلق ” : زوجتي تمسح وجهي بالمناديل المعطرة وتقبلني في نهار رمضان
أجرى مواطن مداخلة هاتفية في برنامج ” فتاوى رمضان ” الكذاع على إذاعة القرآن الكريم مع خالد الميح وفيصل العتيبي، ليوجه سؤالًا إلى يسأل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ “عبدالله المطلق.
وقال الرجل في سؤاله : زوجتي تستقبلني بعد العمل في نهار رمضان لتمسح وجهي بمناديل معطرة، ومن ثم ” تقبلني “.
ورد المطلق على الرجل مطالبه بأن لا يطلع في الإذاعة ليقول مثل هذا الشيء حتى لا يتعرض للحسد، مضيفًا : ” بالجنة بالجنة “.
العدناني[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههه هنياله
صريح[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
…………….
زيزو[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 54 دقيقة
ليش ما تنظف وجهك بنفسك قبل تبوسك؟ ولا كل شي عليها المسكينه حتى أنها تعقيم مكان القبله اللهم لا حسد
ربيع[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 51 دقيقة
يا أخي احلق ذقنك علشان تعرف تبوسك حتى لا تشم شيئ قد يكون عالقاً بها
غندورة[ عدد التعليقات: 12420 ] نشر منذ 47 دقيقة
الأخ السائل خيراً رأيت وشراً كفيت،، حاول ماتنام بعدالأكل مباشرة علشان ماتكثر أحلامك😂
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معروف (الهدف) من وراء هالأسئلة.
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 24 دقيقة
اقووووول بلا حسد بلا بكش
هذا صعلووووك مامعه الا الكذب لامتزوج ولا شيء
الاخ خياله واسع يتهى له لو تصير له زوجه وتعامله كذا ..
>> اقول : عش احلاااامك تراها افضل من الواقع ..
ههههههههههه