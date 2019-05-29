بالصور.. ضبط مُقيم هندي حول مسكنه إلى مصنع لصناعة العرق المسكر

عادل الحربي(صدى):

نجحت الأجهزة الأمنية في العزيزية في ضبط مقيم من جنسية هندية؛ على خلفية تحويل مقر سكنه إلى معمل تصنيع العرق المسكر.

وفي التفاصيل ورد إلى دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بلاغًا يفيد بوجود اشتباه في أحد الأحواش التي يقطنها عامل آسيوي.

وبالانتقال إلى موقع البلاغ والمراقبة، دخل رجال الدوريات السرية منزل العامل الآسيوي وعثر بداخله على عدد 8 جوالين ماء زمزم سعة 5 لترات معبأة بالعرق المسكر، وقدور ضغط وسطول زبالة للتخمير وجاهزة للتقطير.

وباشرت الأجهزة الأمنية عملها وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم.