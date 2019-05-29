أحمد رزق يفقد السيطرة و ” يبصق ” في وجه رامز جلال

القاهرة(صدى):

فقد الفنان المصري أحمد رزق السيطرة على أعصابه أثناء تواجده في برنامج رامز في الشلال؛ حيث جاء رد فعله على المقلب عنيف.

وبصق أحمد رزق على الفنان رامز جلال بعد أن علم بالمقلب، ولم يكتفي ” رزق ” بذلك بل قام بدفع رامز جلال بقوة حتى سقط أرضًا.

وكان أحمد رزق وجه اللكمات لرامز جلال أثناء تواجدهم على قارب النجاه في الشلال.