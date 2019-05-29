أحمد رزق يفقد السيطرة و ” يبصق ” في وجه رامز جلال
فقد الفنان المصري أحمد رزق السيطرة على أعصابه أثناء تواجده في برنامج رامز في الشلال؛ حيث جاء رد فعله على المقلب عنيف.
وبصق أحمد رزق على الفنان رامز جلال بعد أن علم بالمقلب، ولم يكتفي ” رزق ” بذلك بل قام بدفع رامز جلال بقوة حتى سقط أرضًا.
وكان أحمد رزق وجه اللكمات لرامز جلال أثناء تواجدهم على قارب النجاه في الشلال.
أحمد رزق يضرب رامز جلال بعد مقلب #رامز_في_الشلال #رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/MuIIQbd0HS
— MBC مصر (@mbcmasr) May 29, 2019
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