بجهود خدمات المعتمرين.. إعادة مبلغ مالي كبير مفقود من معتمر كازاخستاني

نايف السالم(صدى):

تمكنت مراكز الخدمات والإرشاد بوزارة الحج والعمرة، من إعادة مبلغًا ماليًا كبيرًا مفقودًا من أحد المعتمرين، بعد فقدانه حقيبته الشخصية.

وكثفت إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين، عمليات البحث بعد عثورها على حقيبة مقتنيات شخصية تحتوي على مبلغ مالي كبير وبطاقة باب أحد الفنادق دون وجود عنوان أو رقم للتواصل.

وبعد يومين من عمليات البحث المكثفة في مباني المعتمرون الكازاخستانيون من قبل مدير إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين المشرف العام على مراكز الخدمات والإرشاد ناصر وديان القرشي وفريقه، تم العثور على الفندق الذي ينزل فيه المعتمر.

وتوصلت فريق البحث إلى المعتمر الكازاخستاني، وبعد التأكد من محتوياته كاملة وعوة أمواله بسلام، انهالت دموعه موجًا الشكر لشرطة المملكة وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مؤكدًا أنه لم يتوقع عودتها في هذا الزحام وأن هذا المبلغ هو كل ما يملكه لاستكمال ايامه في المملكة.