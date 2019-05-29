الكثير يفسرها خطأ.. المغامسي يوضح معنى قوله تعالى ” إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْر “

علي القحطاني(صدى):

أوضح إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي ، اليوم الأربعاء، أنه هناك الكثير من الأشخاص لا يفهمون المعنى الصحيح لـ قول الله تعالى: {إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ}.

ولفت ” المغامسي ” في برنامج مع القرآن على قناة SBC إلى أن هناك بعض الناس يستخدمون هذه العبارة في ذم بعض الأشخاص ولا يعلمون ماذا تعني وهل هي مدح أم ذم.

وأضاف: هذه الجملة التي قالها فرعون في حق موسى عليه السلام هي من قبيل المدح لنبي الله، وليس من قبيل الذم.