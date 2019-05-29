  • الأربعاء 29

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الكثير يفسرها خطأ.. المغامسي يوضح معنى قوله تعالى ” إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْر “

الكثير يفسرها خطأ.. المغامسي يوضح معنى قوله تعالى ” إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْر “

الكثير يفسرها خطأ.. المغامسي يوضح معنى قوله تعالى ” إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْر “
علي القحطاني(صدى):

أوضح إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي ، اليوم الأربعاء، أنه هناك الكثير من الأشخاص لا يفهمون المعنى الصحيح لـ قول الله تعالى: {إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ}.

ولفت ” المغامسي ” في برنامج مع القرآن على قناة SBC إلى أن هناك بعض الناس يستخدمون هذه العبارة في ذم بعض الأشخاص ولا يعلمون ماذا تعني وهل هي مدح أم ذم.

وأضاف: هذه الجملة التي قالها فرعون في حق موسى عليه السلام هي من قبيل المدح لنبي الله، وليس من قبيل الذم.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2575 ] نشر منذ 27 دقيقة

كيف يا شيخ مدح ؟ هل من يوصف بمعلم الناس السحر يعتبر مدح !!!

كلنا يعلم بأن السحر شيء محرم ومذموم وجزاء الساحر ضربة بالسيف فكيف يكون بعد كل هذا مدح ؟؟؟!!!

[ عدد التعليقات: 2575 ] نشر منذ 26 دقيقة

كيف يا شيخ مدح ؟ هل من يوصف بمعلم الناس السحر يعتبر مدح !!!

كلنا يعلم بأن السحر شيء محرم ومذموم وجزاء الساحر ضربة بالسيف فكيف يكون بعد كل هذا مدح ؟؟؟!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *