الكثير يفسرها خطأ.. المغامسي يوضح معنى قوله تعالى ” إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْر “
أوضح إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي ، اليوم الأربعاء، أنه هناك الكثير من الأشخاص لا يفهمون المعنى الصحيح لـ قول الله تعالى: {إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ}.
ولفت ” المغامسي ” في برنامج مع القرآن على قناة SBC إلى أن هناك بعض الناس يستخدمون هذه العبارة في ذم بعض الأشخاص ولا يعلمون ماذا تعني وهل هي مدح أم ذم.
وأضاف: هذه الجملة التي قالها فرعون في حق موسى عليه السلام هي من قبيل المدح لنبي الله، وليس من قبيل الذم.
أخطاء العامة في فهم قوله تعالى ( إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ )#مع_القران#رمضان_عندنا pic.twitter.com/VIl9JBLbDw
— SBC channel (@SBC_Channel) May 29, 2019
القرشي[ عدد التعليقات: 2575 ] نشر منذ 27 دقيقة
كيف يا شيخ مدح ؟ هل من يوصف بمعلم الناس السحر يعتبر مدح !!!
كلنا يعلم بأن السحر شيء محرم ومذموم وجزاء الساحر ضربة بالسيف فكيف يكون بعد كل هذا مدح ؟؟؟!!!
القرشي[ عدد التعليقات: 2575 ] نشر منذ 26 دقيقة
كيف يا شيخ مدح ؟ هل من يوصف بمعلم الناس السحر يعتبر مدح !!!
كلنا يعلم بأن السحر شيء محرم ومذموم وجزاء الساحر ضربة بالسيف فكيف يكون بعد كل هذا مدح ؟؟؟!!!