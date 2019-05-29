الفحم والفانيليا للتخلص من الروائح الكريهة في السيارة

أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء، كيفية التمييز بين الروائح الكريهة التي تنبعث من السيارة سواء أثناء القيادة أو عند ركوبها بعد التوقف لفترة زمنية قليلة وكيفية التعامل معها.

رائحة الوقود:

وأشار الخبراء، إلى أنه إذا كانت الرائحة رائحة عادم أو وقود فيجب تحديد ما إذا كان لديك تسريبًا في نظام العادم، وفحص سيارتك فورًا عند متخصص.

وقد تكون المشكلة فى المحول الحفاز، أو أن يكون المحول مسدودًا فتغيّر مصفاة الوقود، كما يجب فحص خطوط وخراطيم الوقود فمن المحتمل أن يكونوا غير متصلين أو تالفين.

رائحة الاحتراق:

أبان الخبراء أنه إذا شممت رائحة مثل رائحة احتراق الخبز المحمص عند تشغيل تروس السيارة، فعلى الأرجح أنها مشكلة في قابض سيارتك، وقد تكون أيضًا مشكلة في دواسات الفرامل، حيث أنه من الممكن أنك تستخدم دواسات القابض بقوة أكثر من اللازم أثناء القيادة، مما يُنتج احتكاكًا بين مقدمة القابض وزلاقاته، أو أنك تضغط على الفرامل بقوة أكثر من اللازم، فأنت بهذا تزيد من حرارة دواسات الفرامل أكثر من اللازم، وهذا يمكن أن يسبب أيضًا رائحة الاحتراق و قد يساعد تقليل السرعة في حل هذه المشكلة.

لذلك يجب فحص درجة حرارة المحرك، و التحقق من وجود خرطوم مفكوك، والتحقق من تسريب فى المبرد.

الروائح الشائعة الأخرى في السيارة:

وهناك طرق للتخلص من الروائح الشائعة الأخرى في السيارة والتي لا تشير إلى خلل ميكانيكي، إذ يجب تجربة الفحم فهو يمتص الروائح؛ فإذا تركت قطعة من فحم الشواء في سيارتك ليومين، سوف يمتص الفحم الكثير من روائح السيارة، كما يمكنك أيضًا وضع الفانيليا أو أية رائحة على كرات قطنية وتركها في سيارتك.