الهيئة الملكية بالجبيل توفر وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن وظيفة شاغرة للرجال بالمجال القانوني، للعمل بالهيئة (الجبيل) بمسمى (باحث قانوني)، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وتضمنت الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية- حاصل على درجة البكالوريوس في مجال القانون (القانون، الأنظمة، الحقوق)- لا يشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز أربع سنوات في مجال العقود القانونية والاستشارات والمرافعات

بالإضافة إلى المعرفة التامة بالأنظمة والتشريعات السارية بالمملكة، إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثاً، وإتقان مهارات الحاسب الآلي والخبرة في استخدام أدوات برامج مايكروسوفت والبرامج ذات الصلة.

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