بالفيديو.. عادل الكلباني: ” تويتر ” ليس موقع للتحريض على ولاة الأمر

علي القحطاني(صدى):

أكد الشيخ عادل الكلباني، أن هناك فرق بين النقد والتحريض على موقع ” تويتر ” ، واصفًا إياه بأنه موقع لإثارة النعرات والتحريض على ولاة الأمر والتشكيك في المسؤولين.

وأشار خلال برنامج ” مع الكلباني ” ، أن الناس أصبحوا ” ينعقون ” في تويتر أكثر من التغريد، مؤكدًا أن التشكيك في ذمم المسؤولين يعد من التحريض، مضيفًا أن الناس حوّلوا هذه المنصة إلى أداة إثارة وبث البغضاء.

وأوضح أن ” تويتر ” لا يغير القناعات، مضيفًا : من حقك أن تقول ما تشاء ولكن اختر الوقت والموقف المناسب، متابعًا : لا تجعل تويتر نعيقاً من نعاق الغراب.