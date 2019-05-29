بالفيديو.. عادل الكلباني: ” تويتر ” ليس موقع للتحريض على ولاة الأمر
أكد الشيخ عادل الكلباني، أن هناك فرق بين النقد والتحريض على موقع ” تويتر ” ، واصفًا إياه بأنه موقع لإثارة النعرات والتحريض على ولاة الأمر والتشكيك في المسؤولين.
وأشار خلال برنامج ” مع الكلباني ” ، أن الناس أصبحوا ” ينعقون ” في تويتر أكثر من التغريد، مؤكدًا أن التشكيك في ذمم المسؤولين يعد من التحريض، مضيفًا أن الناس حوّلوا هذه المنصة إلى أداة إثارة وبث البغضاء.
وأوضح أن ” تويتر ” لا يغير القناعات، مضيفًا : من حقك أن تقول ما تشاء ولكن اختر الوقت والموقف المناسب، متابعًا : لا تجعل تويتر نعيقاً من نعاق الغراب.
الكلباني : فرق بين النقد والتحريض ، في #تويتر " تحريض على ولاة الأمر "#مع_الكلباني#رمضان_عندنا pic.twitter.com/kYrSUz0Cc5
— SBC channel (@SBC_Channel) May 29, 2019
التشكيك في ذمم المسؤولين هو من التحريض@abuabdelelah : #تويتر " أصبح الناس فيه ينعقون أكثر من ما يغردون "#مع_الكلباني#رمضان_عندنا pic.twitter.com/c9lV0sN1Wl
— SBC channel (@SBC_Channel) May 29, 2019
القناعات لن تغيرها في #تويتر وتتسيد برأيك#مع_الكلباني#رمضان_عندنا pic.twitter.com/Iqcg6ntW78
— SBC channel (@SBC_Channel) May 29, 2019
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