الإحصاء تعلن عن وظائف خالية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء بالرياض، عن حاجتها لموظفين يحملون البكالوريوس فما فوق، للعمل بالمسميات التالية (مدير إدارة التطوير الإحصائي، ومدير إدارة المحتوى والنشر الالكتروني، ومدير إدارة الابتكار والتقييم الإحصائي).

والشروط تفصيليلا كالتالي:

الوظائف:

1- مدير إدارة التطوير الإحصائي:

– شهادة دراسات عليا في تخصص (إحصاء اقتصاد).

– خبرة لا تقل عن سبع سنوات.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

2- مدير إدارة المحتوى والنشر الالكتروني:

– شهادة البكالوريوس في تخصص (تسويق – بحوث تسويقية – دراسات السوق).

– خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

3- مدير إدارة الابتكار والتقييم الإحصائي:

– شهادة دراسات عليا في تخصص (إحصاء أساليب كمية بحوث عمليات).

– خبرة لا تقل عن سبع سنوات.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1440/09/24هـ، من هنا