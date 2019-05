أحلام تؤكد الخلاف مع شقيقاتها: سامحتوني مثل ما انا سامحتكم

View this post on Instagram

خواتي 😭😭😭😂😂😂 ادري سامحتوني مثل ما اناااااااااااااا سامحتكم ومن مثلكم مثلي انا وخواتي 🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️😂😂 #اتركيني_واتركك #سيبيني_وسيبك 🤣😂