أحلام تؤكد الخلاف مع شقيقاتها: سامحتوني مثل ما انا سامحتكم

أميرة خالد(صدى):

مازحت الفنانة الإماراتية أحلام، شقيقاتها بصورة طريفة تكشف حقيقة العلاقة بين الأخوات، ما حاز على إعجاب جمهورها الذي تفاعل مع الصورة بشكل كبير.

ونشرت أحلام على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” ، صورة لرسم كرتوني بين شقيقتين ينزعان شعر بعضهما البعض ومكتوب عليها ” هديني أول بهدش ” أي اتركيني وسأتركك.

وعلقت على الصورة الكوميدية، قائلة “خواتي ادري سامحتوني مثل ما انا سامحتكم. ومن مثلكم مثلي انا وخواتي، اتركيني واتركك، سيبيني وسيبك ” .

وتفاعل جمهور الملكة أحلام مع الصورة الطريفة بشكل كبير، مؤكدين على حبهم لعفويتها وطيبتها وتلقائيتها غير المتواجدة في عدد كبير من الفنانين والمشاهير.