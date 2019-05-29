شرطة المدينة تقبض على جناة سرقوا 475 ألف ريال من مواطن في 24 ساعة

نايف السالم(صدى):

نجحت شرطة منطقة المدينة المنورة، في القبض على جناة سرقوا مبلغ 475 ألف ريال من منزل مواطن.

وتفصيلًا، تلقت شرطة المدينة بلاغًا من المواطن بسرقة المبلغ من منزله بعد كسر النافذة الزجاجية، حيث تحركت إدارة التحريات والبحث الجنائي للكشف عن لغز السرقة.

وتمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائى من كشف غموض السرقة، فيما تم القبض على الجناة، و استرجاع المبلغ المسروق كاملًا وتقديم الجناة للنيابة العامة خلال أقل من يوم على وقوع الحادثة.