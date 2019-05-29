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نجل العميد الراحل محمد الثقفي: والدي عاقب نفسه بالسجن لتقصيره في تأمين موكب ولي العهد

نجل العميد الراحل محمد الثقفي: والدي عاقب نفسه بالسجن لتقصيره في تأمين موكب ولي العهد
علي القحطاني(صدى):

تحدث برنامج الراحل، اليوم الأربعاء، عن حياة العميد الراحل محمد الثقفي، وعدد الوقائع المثيرة في حياته.

وفي هذا الصدد كشف نجل العميد الراحل محمد الثقفي أن والده قرر معاقبة نفسه بالسجن بعد تقصيره في تأمين موكب ولي العهد الأمير سعود بن عبد العزيز في أحد الأعياد.
وعلى جانب أخر روى الباحث صلاح الزامل تفاصيل رفض ” الثقفي ” لرشوة ، قائلا: ” عُرضت عليه قبل 70 عاما رشوة ضخمة من الذهب لتغيير بعض الوقائع في إحدى القضايا، فأبت أمانته ودينه أن يقبل هذه الرشوة ” .

وللاستماع إلى تفاصيل الحديث عن الراحل العميد محمد الثقفي إليكم الفيديو أسفل الخبر.


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