” إنسان ” توزع زكاة الفطر على أسر الجمعية

سعيد العجل(صدى):

تعتزم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ” إنسان ” توزيع زكاة الفطر على أسر الجمعية، وذلك ليلة التاسع والعشرين والثلاثين من شهر رمضان المبارك؛ لتتمكن الأسر المستفيدة من الحصول على زكاة الفطر ليلة العيد.

حيث بلغت قيمة زكاة الفطر في جمعية إنسان لهذا العام 2019 ما يقارب 18 ريالا للفرد الواحد، وستتولى الجمعية شراء زكاة الفطر (عينياً) نيابة عن الأشخاص الذين يرغبون في توكيلها ، وتوزيعها للأسر التي ترعاها من خلال إدراجها في البطاقات التموينية المخصصة للمواد الغذائية.

ودعت الجمعية الراغبين في توكيلها بدفع زكاة الفطر عبر زيارة أحد فروع الجمعية البالغ عددها 20 فرعا في منطقة الرياض، أو إيداع المبلغ بأحد حسابات الجمعية مع أهمية إرسال فاكس على الرقم (014920184) أو عبر تطبيق (الواتس أب) على الرقم 0555249104 وذلك لتوضيح مبلغ الزكاة.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية تقدم الخدمات والنفقات الأساسية والموسمية إلكترونيا للمستفيدين وذلك حفاظا على كرامتهم ومراعاة لمشاعرهم .

إلى ذلك فقد أثنى الشيخ عبدالله بن محمد المطلق -عضو هيئة كبار العلماء في وقت سابق على هذه الطريقة والأسلوب العصري الذي تنتهجه الجمعية في توزيع زكاة الفطر حيث أنه يخفف العناء على الجمعية، وأبنائها المستفيدين الذين بلغ عددهم نحو 40.000 ألف يتيماّ ويتيمة وأرملة .