بالفيديو.. صمت رهيب في الطائرات المتجهة من المملكة إلى تركيا

نايف السالم(صدى):

وثٌّق مقطع فيديو، طائرة متجهة من المملكة إلى تركيا، خالية من الركاب، ولا يوجد بها سوى عدد صغير من الأجانب.

يأتي ذلك وسط التحذيرات المتكررة من خطورة السياحة في تركيا، وانتشار حوادث السرقة بالإضافة إلى قلة الأمن والأمان والمعاملة السيئة التي يُعامل به المواطن السعودي.

وأوضح بيانات وزارة السياحة التركية، أن عدد السائحين تراجع بنسبة 8.12% خلال شهر مارس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ ساهم هذا القطاع عام 2018 بأكثر من 32 مليار دولار في دعم اقتصاد البلاد.

ومن المتوقع أن يتأثر قطاعي السياحة والفندقة بهذه المقاطعة، التي تصاعدت مع ورود شكاوى عديدة من مستثمرين وسياح سعوديين تعرضوا لعمليات ابتزاز أو سوء معاملة.

وتراجع أعداد السائحين السعوديين إلى تركيا بنسبة 38% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.