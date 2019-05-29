الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري توفر وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية عن رغبتها عدد من الوظائف الصحية والوظائف الإدارية للمرتبة العاشرة فما دون (59 وظيفة) للرجال والنساء، للعمل في المقر الرئيس بالرياض.

وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية- الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين على الوظائف الصحية، ألا يقل معدل المتقدم عن (جيد) لآخر مؤه.- إجادة استخدام الحاسب الآلي ، اجتياز الاختبار و المقابلة الشخصية، التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

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