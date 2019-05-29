سمو أمير الباحة يوجه بإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر المبارك

إبراهيم الزهراني(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة بتكليف الموظفين والوجود على رأس العمل بالمرابطة طيلة فترة الإجازة لإنجاز المعاملات أولا بأول والعمل على خدمة المواطنين والمقيمين.

واكد سموه على الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء وزوار الباحة، وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والمتنزهات العامة، وتوفير فرق النظافة والصيانة، والاهتمام بصحة البيئة، وتكثيف الوجود المروري، وتسهيل حركة السير لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بها مع العمل على تزيين الميادين وإظهار بهجة العيد كما وجه سموه الكريم الجهات ذات العلاقة من امانة الباحة وإدارة الدفاع المدني وإدارة النقل بالتأهب الدائما نظرا لما تشهده المنطقة من امطار خير وبركه وتوعية المواطنين والمتنزهين بأخذ الحيطة والحذر اثناء هطول الأمطار والعمل على رفع اثار الأمطار من الطرقات وقد جرى تكليف الجهات داخل الامارة بمتابعة ذلك ، ويأتي ذلك التوجيه والمتابعة حرصاً من سموه على راحة المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة وتوفير كافة الإمكانيات للاحتفالات بعيد الفطر المبارك والعمل على خدمتهم اثناء فترة الإجازة الرسمية.

الجدير بالذكر بان سمو امير منطقة الباحة يفتتح اول ايّام العيد منتزه الامير حسام بالقيم والذي يعد من إجمال منتزهات المنطقة كما يرعى سموه حفل أهالي منطقة الباحة بمناسبة العيد وذلك بمنتزه الامير حسام بالقيم والذي سيشهد العديد من الفقرات المميزة والألعاب النارية .