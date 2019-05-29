د. الدواس يدشن منصة العمل التطوعي بصحة الرياض

سعيد العجل(صدى):

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدواس اليوم الاربعاء منصة التطوع ب ” صحة الرياض ” .

وأوضح مدير ادارة المشاركة المجتمعية رياض الزهراني أن المنصة التطوعية هي موقع وتطبيق إلكتروني يقوم بتسهيل الربط للعمل التطوعي بين الجهة المبادرة بالنشاط التطوعي والمتطوعين,

ويكون هذا الربط بإشراف إدارة المشاركة المجتمعية بصحة الرياض لتقييم وتطبيق سياسات التطوع المعتمدة وحفظ

حقوق وواجبات كل من منشئ المبادرة والمتطوع كما تقوم المنصة بقياس مؤشرات الاداء للمبادرات والمتطوعين بشكل يحقق العدالة وينمي الخدمات التطوعية لخدمة

المجتمع.

وأضاف أن المنصة تهدف الى تنظيم ومتابعة العمل التطوعي والاشراف علية من إدارة المشاركة المجتمعية بصحة الرياض ، ونشر ثقافة التطوع وإتاحة فرص تطوعية غير ربحية لخدمة المجتمع ،و إنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين ، وحصر وتنظيم المبادرات التطوعية ،و تسهيل التواصل بين المتطوعين والجهات المعنية ،وبناء مؤشرات قياس للساعات التطوعية والمبادرات المنفذة وعدد المتطوعين والعائد من التطوع ،و تحليل بيانات المتطوعين والمبادرات حسب التخصصات المطروحة ) صحي , إداري , توعوي , خيري ( والحاجة لها

، وحفظ حقوق المتطوعين كـ ) الخبرات التطوعية السابقة , ساعات التطوع , شهادات تطوعية ) .

ولفت أن المنصة تضم عدد من المؤشرات تتضمن : مؤشر عدد المسجلين الاجمالي والفعاليات: حيث تعمل المنصة على تحليل بيانات المتطوعين وقياس أدائهم من خلال تنفيذ المبادرات ، ويظهر من خلال مؤشر عدد المسجلين ) العدد الاجمالي للمسجلين من الافراد وقياس عدد الفعاليات ، حسب الفئات المسجلة ) صحي , اجتماعي, إداري , توعوي , خيري , أخرى ) ، ومؤشر عدد المبادرات التطوعية المنجزة: ويظهر من خلال مؤشر عدد المبادرات ) والعدد المنجز من المبادرات وتاريخ التنفيذ بالاشهر وتصنيفها حسب المسار

التطوعي ) صحي , اجتماعي, إداري , توعوي , خيري , أخرى ) .

ومؤشر العائد الوطني من التطوع ) ساعات / مقابل مالي ) ، ومؤشر المتطوعون الذين أتموا أكثر من 30 ساعة عمل تطوعي .