سمو أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل في إمارة المنطقة أثناء إجازة عيد الفطر المبارك

سلطان الهوير(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة, بتكليف عدد من الموظفين والتواجد على رأس العمل طيلة فترة الإجازة لإنجاز المعاملات أولاً بأول والعمل على خدمة المواطنين والمواطنات .

وأكد سموه أن هذا التوجيه يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – اللذين يحرصان على تيسير شؤون المواطنين والمقيمين، دون تأخير.

كما وجه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز, الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة بتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها وتهيئة المنتزهات العامة وتوفير فرق النظافة والصيانة والاهتمام بصحة البيئة وتكثيف التواجد المروري وتسهيل حركة السير لإتاحة الفرصة لمرتاديها وتقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة للتمتع بإجازة عيد الفطر المبارك .