كسوف بين بريطانيا وألمانيا جاء لصالح ” أينشتاين ” ضد ” نيوتن “

لندن(صدى):

حدث كسوف للشمس قبل مئة عام، تعاونت فيه بريطانيا وألمانيا لحسم الجدل بين نظريات ألبرت اينشتاين (الألماني) وأسحق نيوتن (البريطاني) بشأن الجاذبية.

وبعدها تم اعتماد صدقية نظرية النسبية لاينشتاين ليصبح هو المرجعية العلمية في فهم التشكيلات الكونية، كما أضحى كسوف 29 مايو 1919 الأكثر أهمية في تاريخ العالم.

ويذكر أن القاعدة الأساسية في نظرية اينشتاين (النسبية العامة) هي أن مساحة الأشياء ليست ثابتة، وأن حركتها يمكن أن تغير بنية الفضاء.

وتركز الخلاف بين نظريات اينشتاين ونيوتن على تأثير الجاذبية على الضوء، حيث يتحدث اينشتاين عن انحناء المكان فيما يعتقد نيوتن أن النجم هو الذي يخلق المنحنى في الفضاء من خلال سحبه للفوتون بينما الضوء يسير في خط مستقيم.

وجاء الكسوف الكلي للشمس عام 1919 فرصة للفريق العلمي المشترك الذي شكلته ألمانيا وبريطانيا من أجل قياس مواقع النجوم بدقة من خلال الكسوف ومقارنتها بمواقعها العادية في السماء.

واتضح أن الشعاع الذي يعبر الجاذبية الشمسية في طريقه إلى الأرض ينحني بقوة الجاذبية، وهي مستخلصات ألغت نظرية الكون النيوتوني، واعتمدت نظرية اينشتاين أساسًا علميًا لفهم الكون.