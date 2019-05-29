بعد إيقاف فهد المولد سنة.. قانوني: فيفا قد تعترض على القرار

نواف السالم(صدى):

تساءل العديد من جماهير كرة القدم حول سبب تفاوت عقوبات لجنة المنشطات تجاه اللاعبين ، حيث أنها تعاقب لاعبين بالإيقاف 4 أعوام والبعض الأخر عام واحد مثل ما حدث مع لاعب الاتحاد فهد المولد الذي تم إيقافه لمدة عام.

وفي هذا الصدد رد القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، أحمد الأمير على تساؤلات الجمهور حول سبب تفاوت عقوبة المنشطات، موضحًا أن لا يوجد نص في لائحة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) أو لجنة المنشطات يسمح بتخفيض العقوبة إلى أقل من النص إلا في حالتين.

وتابع عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” : ” الحالتين هما إما وصول المادة المحظورة إلى جسم اللاعب عن طريق منتج ملوث، أو تعاون اللاعب مع لجنة المنشطات في الكشف عن مورد المادة المحظورة ومصدرها ”

واستكمل: ” لذلك نشاهد تفاوت في فترات عدم الأهلية (الإيقاف) للاعبين مع أن المادة المحظورة واحدة (الأمفيتامين)!، فإذا ثبتت لجنة المنشطات أن اللاعب لم يتعمد ولم يهمل ويرتكب خطأ جسيمًا يوصل مادة (الأمفيتامين) إلى جسمه في هذه الحالة يوقف سنتين ” .

وقال : ” وإذا تعاون اللاعب مع لجنة المنشطات وكشف عن مورد “ الأمفيتامين ” ومصدره يوقف اللاعب سنة، أما إذا لم يثبت اللاعب عدم الإهمال والتقصير أو ارتكاب الخطأ الجسيم أو تعاون مع اللجنة في كشف مصدر الأمفيتامين ومورده يوقف ٤ سنوات ” .

وأضاف: ” هذا هو نظام عدم الأهلية الخاص بانتهاك أنظمة مراقبة المنشطات فيما يخص المواد الغير محددة مثل الأمفيتامين، ولكن يبقى السؤال الأهم هل طبقت لجنة المنشطات هذا النظام في المواسم الفائتة وعلى حالات لاعبين مثل نور وحسين التركي؟ ” .

واختتم تغريداته : ” الاجابة طبعًا: لا، وهنا لا بد أن نوضح أن في حالات شايع وفهد وغيره ممن أوقفوا سنة قد تعترض فيها وادا أو فيفا وتستأنف ضد القرار متى ما رأت أن الإيقاف غير نظامي ويخالف أنظمة وادا وفيفا ” .