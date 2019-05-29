حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

الرياض(صدى):

كشف مركز طقس العرب، حالة الطقس المتوقعة الليلة وغدًا الخميس على مناطق المملكة.

وأوضح أن طقس الليلة سيكون دافئ بوجه عام وحار نسبي في شمال غرب المملكة ومعتدل فوق الجبال، فيما ستكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وأشار إلى أنه يحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار في جنوب وغرب المملكة، قد تمتد لشمال المملكة.

أما طقس غدًا الخميس، فأوضح أنه سيكون حارا بوجه عام وخاصة في شمال وغرب المملكة، ومعتدلا فوق الجبال.

وأفاد بأن الرياح ستكون شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، ويحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار في جنوب وغرب المملكة، قد تمتد لشمال المملكة.