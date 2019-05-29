سر غريب وراء وضع سماعة أذن للإرهابي هشام عشماوي

القاهرة(صدى):

كشف مصدر أمني سبب ارتداء الإرهابي هشام عشماوي سماعة للأذن، أثناء تسليمه من الجيش الوطني الليبي إلى السلطات المصرية أمس الثلاثاء.

وأكد المصدر أن وضع سماعة الأذن هو أسلوب متبع لدى القوات الخاصة في عمليات القبض على العناصر الخطرة والمجرمين الدوليين؛ لمنع إطلاعهم على ما يدور بين قوات الأمن وحتى يفقدوا الثقة في أنفسهم ويتم الهيمنة عليهم معنويًا.

وأضاف أنه يُستخدم حتى تفقد هذه العناصر الثقة في نفسها ويتمكن من الهيمنة عليهم معنويًا، إذ تعمل هذه السماعات على فرض حالة نفسية على الإرهابيين من خلال عزلهم نهائيًا عن العالم الخارجي.

وأشار إلى أن هذا الأمر تم تطبيقه على الإرهابي عشماوي، إذ تم وضع سماعة على أذنيه في الطائرة العسكرية التي أوصلته إلى القاهرة، ليفقد الثقة بنفسه ويفقد الشعور بجميع حواسه الجسدية.