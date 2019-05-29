الاتحاد يستبعد أجنبييْن ويبحث عن بديل للمولد في الانتقالات الصيفية 2019

نواف السالم(صدى):

ضمن فترة الانتقالات الصيفية 2019، تعتزم إدارة نادي الاتحاد مواصلة مفاوضاتها لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد خاصة بعد إيقاف اللاعب فهد المولد مؤقتًا.

وكشفت إدارة الاتحاد، برئاسة المهندس لؤي ناظر، عزمها التعاقد مع لاعبين محليين مميزين، فيما سيتم إرجاع التوقيع مع محترفين أجانب لاتضاح الأمور المتعلقة بالمسؤولية في النادي بالموسم الجديد، وسيتم الاستغناء عن ماثيو جورمان وغاري رودريغيز.

وأكدت أن النادي لن يجدد مع اللاعب ناصر الشمراني، فيما سيتم الانتهاء من المفاوضات مع المدافع زياد الصحفي لتجديد عقده قريبًا، أما أحمد عسيري فلا توجد نية لتجديد عقد اللاعب مع نهاية عقده في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.