أب يحرق طفلته حية في المدفأة لإخفاء ضربه لها

كييف(صدى):

أقدم رجل أوكراني، على حرق ابنته، البالغة من العمر 5 سنوات، حية في المدفأة، لإخفاء جريمة ضربه لها وارتطام رأسها بالأرض.

وقالت الشرطة في بيان: ” قام الأب بدفع ابنته إلى الأرض ما أدى إلى ارتطام رأسها وفقدانها الوعي، وبعدها قرر إخفاء جريمته بإلقاء الطفلة داخل المدفأة “ .

وأضافت أنه تم أيضًا القبض على زوجته، البالغة من العمر 41 سنة، بتهمة الاشتراك في الجريمة، حيث أن الشرطة اكتشفت الجريمة بعد أن قام الزوجان بإلباس ابنهما (3 سنوات) ثياب الطفلة ليوهما رجال الشرطة أن الطفلة حية.