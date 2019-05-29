بالصور.. ليلى إسكندر تستغل ” العاصوف ” وتتغزل في زوجها

أميرة خالد(صدى):

أثارت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، الجدل بين جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وغضب الشارع السعودي بعد تغزلها في زوجها الفنان يعقوب الفرحان بشكل مبالغ فيه من خلال صور مسلسل العاصوف2.

ونشرت ليلى إسكندر، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” ، مقاطع فيديو عديدة وصور لزوجها يعقوب الفرحان أثناء التجهز لدور ” جهيمان ” في مسلسل العاصوف 2.

وعلقت على إحدى صور زوجها في مسلسل ” العاصوف 2 ” ، قائلة “شو لبقتلك الابوة.. وشو بيلبقلك النجاح 2018-2019 تاريخ كتير مهم رح يضل محفور بذاكرة عيلتنا الصغيرة وعيلتنا الكبيرة انتو..شكرا، زوجة فخورة ” .

كما نشرت صورة أخرى تجمعهما سويًا في مواصلة لحالة الغزل والعشق تحت عنوان ” رمضان سيلفي ” ، قائلة ” كنت ادور عن وطن..الين لقيته بلاد ” .

ويشارك يعقوب الفرحان في مسلسل العاصوف 2 الذي يتم عرضه خلال شهر رمضان المبارك، من خلال شخصية “جهيمان” المجرم الذي اقتحم الحرم برفقة جماعة سلفية محتسبة، والذي قام بأدائه ببراعة وقدرة تمثيلية عالية.