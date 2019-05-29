أفضل طريقة لتنظيف السقف القماشي للسيارات الكابريو

أميرة خالد(صدى):

أوضحت الهيئة الألمانية للفحص الفني أن التنظيف اليدوي باستخدام منظف خاص وفرشاة ناعمة هو الخيار الأول لتنظيف السقف القماشي للسيارات الكابريو.

وقالت الهيئة : كبديل يمكن استخدام جهاز تنظيف بالضغط العالي، مع مراعاة ألا تقل المسافة عن متر واحد، كي لا تلحق أضرار بالسقف القماشي.

كما يمكن الاستدلال على حاجة سقف السيارة إلى العزل مجددا من خلال ملاحظة تشربه قطرات الماء المتساقطة عليه، ويُراعى أن تتم عملية العزل عندما يكون السقف القماشي جافا.

وأكد الخبراء الألمان على ضرورة فحص السقف القماشي من حيث وجود أصوات غريبة؛ فقد تكون المفاصل أو القضبان أو المحركات الكهربائية بحاجة إلى التشحيم.