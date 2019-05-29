عادات خاطئة نرتكبها في الطقس الحار تؤثر سلبًا على الصحة

أميرة خالد(صدى):

يرتكب البعض سلوكيات خاطئة تؤثر سلبًا على صحة الجسم، خلال فترة ارتفاع حرارة الطقس، حيث يجب تجنبها تمامًا.

ومن هذه السلوكيات الخاطئة الانتظار الشعور بالعطش لنشرب المياه، حيث يسبب نقص السوائل الإجهاد وعدم قدرة الجسم على ضبط حرارته.

ونسيان وضع كريم الشمس، حيث يزيد التعرض للشمس والحروق الناتجة عنها من فرص الإصابة بسرطان الجلد، لذا يجب وضع كريم واقي من الشمس كل ساعتين عند الخروج.

وهناك بعض الأقمشة غير المناسبة للخروج في الطقس الحار، مثل البوليستر، ويراعى ارتداء ملابس قطنية 100% تمتص العرق وألوان فاتحة.

ويعتمد البعض على تناول الأطعمة والمشروبات السكرية مع ارتفاع الحرارة، في حين يجب تناول نظام غذائي متوازن يعتمد على الفواكه والخضروات والبقوليات.