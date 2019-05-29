الجوازات: أي مواطن يمزق صفحات من الجواز متعمدًا سُيحال للتحقيق

علي القحطاني(صدى):

أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أن من يثبت أنه فقد جواز سفره بإهمال يتم إحالته للجنة المختصة للتحقيق معه وإيقاع العقوبة عليه، إما بالغرامة المالية، أو بالمنع من السفر، أو بهما معاً.

وأشار اللواء سليمان، إلى أن من يثبت لدى إدارة الجوازات قيام صاحب الجواز بتمزيق صفحة من جواز السفر بقصد إخفاء صفحات معينة فيها أختام دول غير مصرح السفر لها، فيتم إحالته للنيابة العامة لإستكمال إجراءات التحقيق معه لإيقاع العقوبة النظامية بحقه.

وأفاد بأن الأحوال المدنية أكدت على أن المواطنين الراغبين بالسفر ببطاقة الهوية الوطنية يجب أن يتأكدوا من سلامتها من التلف وأن تكون الصورة واضحة وبيانات الهوية مقروءة وواضحة وفي حال وجود أي تلف منها أن يقوموا مباشرة بحجز موعد «بدل تالف» لاستخراج بديل لها قبل سفرهم، وذلك وفقًا لـ ” الرياض ” .

كما نبهت الأحوال المدنية أن صلاحية البطاقة يجب أن تكون أكثر من 3 أشهر لتكون صالحة للسفر حسب نظام وثائق السفر، وأن البطاقة المبلغ عن فقدانها إلكترونياً تعتبر لا غيه فور الإبلاغ عنها، حفظاً للمواطن وحماية لحقوقه ومنع العابثين من استخدامها استخدام غير نظامي، ويمكن للمواطنين الذين أبلغوا عن الفقدان أن يقوموا باستخراج «بدل فاقد» عن طريق منصة وزارة الداخلية الالكترونية «أبشر».